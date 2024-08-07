T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2009/453 Esas

KARAR NO: 2024/172

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan,sanık Mehmet oğlu 01/01/1960 doğumlu,İzmir Çiğli nüfusuna kayıtlı Hasan Özkan hakkında verilen zaman aşımı sebebiyle düşme kararına ilişkin hükmün bildirdiği adrese tebliğinin mümkün olmadığı, sanığın sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı,tebligatın kendisine diğer yollarla tebliği mümkün olmadığından, 7201sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddesi uyarınca gerekçeli karara ve katılan vekilinin karara karşı istinaf talep dilekçesinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan sanık hakkında zaman aşımı sebebiyle düşme kararı verildiği.

Karara karşı katılan vekili tarafından, sanığa ceza verilmesi talebini içeren istinaf dilekçesi verildiği,

Gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf talepdilekçe özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren sanık tarafından iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememi znezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğuna, makul sürede katılan vekilinin istinaf talebine cevap dilekçesi verebileceğine,karar ayrıca sanık tarafından istinaf edilmemesi halinde, katılan vekilinin istinaf talebi üzerine dosyanın İstinaf dairesine gönderileceğini ilişkin işbu hüküm özeti İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/08/2024