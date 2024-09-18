T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

Sayı: E.10215878-2023/865-Ceza Dava Dosyası 06.09.2024

Konu:

Müştekisi MUNISA SAPAROVA olan Basit Yaralama suçundan mahkememizce verilen 22/04/2024 tarih ve 2023/865 esas ve 2024/285 Karar Sayılı Gerekçeli Kararile;

1- Türk Ceza Kanunu 86/2.2 maddesi uyarınca Basit Yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ise de; ABDULHAPIZ ve FAROGAT'dan olma, 21/03/1988 ÖZBEKİSTAN doğumlu sanık ELYOR KHAMIDOV'a tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren tarafların Yedi ( 7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile mahkememize itiraz Edebileceği İLAN OLUNUR.