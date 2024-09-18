T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

Sayı: E.10215878-2023/828-Ceza Dava Dosyası 06.09.2024

Konu:

Müştekisi MUSLUM SULTANOV olan GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan mahkememizce verilen 22/04/2024 tarih ve 2023/828 esas ve 2024/274Karar Sayılı Gerekçeli Kararile;

1- Türk Ceza Kanunu 155/1 maddesi uyarınca GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan hapisten çevrilme 2.240,00 TL adli para cezası ve ayrıca 60 TL adli para cezası kararı verilmiş ise de; Mustafa ve Emine'den olma, 20/08/1992 Fatih doğumlu sanık SEVGİ YILMAZ ile Adalet ve Nazanı'dan olma 10/02/1978 Şerur doğumluMUSLUM SULTANOV'a tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmişolup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren tarafların Yedi ( 7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçeveya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile mahkememize itiraz Edebileceği İLAN OLUNUR.