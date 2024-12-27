T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/906 Esas 02/12/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YASİN TUNCEL'i gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2(İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2024/906 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 02/12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 31067152050

ADI SOYADI : YASİN TUNCEL

BABA ADI : DURAN

ANA ADI : DÖNDÜ

DOĞUM TARİHİ : 24/08/1991

DOĞUM YERİ : ZİLE