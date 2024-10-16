Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/453 Esas

KARAR NO : 2023/668

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Basit suçlarından Mahkememizin 14/11/2023 tarih, 2022/453 Esas ve 2023/668 Karar sayılı kararı ilesanık HAMZA EL ANSARY (Yabancı Kimlik No: 99033689726) hakkında müsnet suçlardan mahkumiyetine karar verilmiştir.Yapılan tüm aramalara rağmen sanık HAMZA EL ANSARY'ın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/10/2024