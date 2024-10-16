Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/463 Esas

KARAR NO: 2023/701

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin 21/11/2023 tarih, 2022/463 Esas ve 2023/701 Karar sayılı kararı ilesanık LEILA SHAHI (Yabancı Kimlik No: 99798194152) hakkında müsnet suçlardan beraatine karar verilmiş ve karar müşteki vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık LEILA SHAHI'nın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince istinaf ilamının ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde dosyanın istinafa gönderileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.10.2024