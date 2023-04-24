T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/207 Esas KARAR NO: 2022/175

Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsili Amacıyla Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/04/2022 tarihli ilamı ile "Hukuka İlişkin Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma Suçundan 150/1. Maddesi gereğine cezalandırılması istemiyleacılan kamu davası neticesinden mahkememizin görevsizliğine dosyanın görevli ve yetkili Küçükçekmece Ağın Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar Dıa Aldın ve Huwıda oğlu, 11/11/1996 doğumlu, MUSAB DIA ALDIN ABUZAID SATI MUSAB DIA ALDIN ABUZAID SATI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023