Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2021/259 Esas KARAR NO: 2024/830

Basit Yaralama suçundan yukarıda numarası yazılı ilam ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Ata ve Ruveyde oğlu, 01/08/1993 doğumlu, MAZHAR EL HALİD tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 18.03.2025