T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2019/551 Esas

KARAR NO: 2022/600

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/04/2022 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince beraat kararı verilen Norden ve Leyla oğlu, 01/01/1995 doğumlu HEZİH AHMED SELİF tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023