T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2021/418 Esas
KARAR NO: 2022/640
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2022 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. Kararı verilen Khalad ve Hasna oğlu, 15/01/1995 doğumlu MAHMOD ALFARAJ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023
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