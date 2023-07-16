T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2023/215 Esas

KARAR NO: 2023/436

Basit Yaralama suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Moxmud ve Inobat kızı, 01/11/1986 doğumlu LAYLO PRMATOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023