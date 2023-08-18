T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ağustos 2023

Esas No: 2022/804 Karar No: 2023/463

Davacı KHOULOD ALSHAREEF vekili tarafından Davalı MOHAMMED DİA ALDIN TOTO aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonrasında verilen 15/02/2018 tarihli gerekçeli kararımızın; davalının bildirilen adresine çıkartılan tebligatın tebliğinin gerçekleştirilmemesi ve başkaca adresinin tespit olunamaması üzerine kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 15/06/2023 tarihli kararı ile; davanın kabulü ile İSTANBUL İli, FATİH İlçesi, KONSOLOSLUKLAR Köyü/mah. Cilt 103, hane 1712'de nüfusa kayıtlı, BSN:1 ABDULKADİR ve BEDRİYE'den olma, 24/03/1972 doğumlu, 19259236580 TC no'lu davacı KHOULOD ALSHAREEF ile ABDALKADER ve KHADİE EDLEP 03/04/1961 doğumlu, SURİYE uyruklu davalı MOHAMMED DİA ALDIN TOTO'nun TMK 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına, karar verildiği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz aracılığı ile İstinaf talebinde bulunabileceğiniz aksi taktirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 02/08/2023