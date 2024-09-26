T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2023/189-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 16/04/2024 tarih ve 2023/189 Esas, 2024/172 Karar sayılı dosyasında müşteki RAUSHAN OMAROVA hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Tehdit, Basit Yaralama suçundan mahkememizin 16/04/2024 tarih ve 2023/189 Esas, 2024/172 Karar sayılı dosyasında SSÇ Yakup Doğuş Yıldırım hakkında basit yaralama ve tehdit suçlarından beraat kararı verilmiş olup, dosyada bulunan Bahıt ve Bahitgül kızı, 1978 Kazakistan doğumlu RAUSHAN OMAROVA'nın dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli karar, istinaf süre tutum ve istinaf dilekçesinin tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar, istinaf süre tutum ve istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre müşteki RAUSHAN OMAROVA'nın bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/09/2024