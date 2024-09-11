T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Mahallesi Cumhuriyet Mevkii 796 parselde kayıtlı 355/1420 arsa pay/paydralı A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Adresi: Cumhuriyet Mah. Üzüm Sokak No:11 Zemin Kat Daire:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
İmar Durumu: (A-4) Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de Yolda kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti: 1.450.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:45
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Mahallesi Cumhuriyet Mevkii 796 parselde kayıtlı 355/1420 arsa pay/paydralı A Blok 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak No:11 1.Kat Daire:2 Küçükçekmece / İSTANBUL
İmar Durumu: (A-4) Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de Yolda kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti: 1.700.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:45