T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Mahallesi Cumhuriyet Mevkii 796 parselde kayıtlı 355/1420 arsa pay/paydralı A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Üzüm Sokak No:11 Zemin Kat Daire:1 Küçükçekmece / İSTANBUL

İmar Durumu: (A-4) Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de Yolda kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti: 1.450.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:45

------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Mahallesi Cumhuriyet Mevkii 796 parselde kayıtlı 355/1420 arsa pay/paydralı A Blok 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak No:11 1.Kat Daire:2 Küçükçekmece / İSTANBUL

İmar Durumu: (A-4) Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kısmen de Yolda kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti: 1.700.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 14:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:45

------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 14:45