T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 3914 parselde kayıtlı 37/351 arsa pay/paydalı 3.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Çatı Arası Piyesli Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Bilirkişi raporuna ve bilirkişi ek raporuna göre; Mevcut tapunun 3914 parsel sayılı 344,58 m2 alanlı arsa üzerinde Bodrum+Zemin+4 Normal kat ve Çatı Arası Piyesinden müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu olan Ç.A.P. Mesken 3.kat 11nolu Ç.A.P. Meskendir. Keşif mahallinde yapılan ölçümlere göre Çatı Arası Piyesli meskenin alt katı ; 3 oda 1 salon ,hol antre mutfak , banyo , ve wc ' den müteşekkil olup meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke ,ara ıslak alanları ( hol, antre , mutfak, banyo ) gibi yerlerin taban alanları seramik , meskenin duvarları saten boyalı , elektriği suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli ,mutfak dolapları mobilya , tezgahı granit duvarları fayans ,banyosu klozetli lavabolu , duşa kabinli , duvarları renkli fayans , iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, İçeriden merdivenle bir üst kata çıkıldığında çatı arası piyesinde iki oda, açık teras, banyo-wc?den müteşekkil olduğu, odaların taban alanı laminant parke,banyo,wc gibi yerlerin taban alanları seramik olduğu tespit edilmiştir. Çatı arası piyesli meskenin toplam alanın net 159 m² brüt 199 m² olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydına göre EK:9 Nolu Kömürlük eklentisi mevcuttur.

Adresi: Denizköşkler Mahallesi, Ihlamur Sokak No:7 Avcılar / İSTANBUL

İmar Durumu: İstanbul İli Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 22 pafta, 3914 parsel 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında Ön Bahçe :4.00 m , Yan Bahçe 3,00 m Arka Bahçe :h/2 mİkiz nizam 4 Kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, muhtelif haciz şerhleri, satışa arz şerhi, ipotek şerhi, kamu haciz şerhi mevcuttur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/01/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 27/01/2025 - 14:00

24/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.