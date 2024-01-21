T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1568 Esas Konu: iLAN

Davacı, İSTANBUL BAGATUR DERNEĞİ ile mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;Derneğin üye kayıt defteri ile gelen giden evrak kayıt defterinin kayıp olduğu belirtilmiş ve belirtilen defterleri bulanların veya elinde bulunduranların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkememize teslim edilmesi aksi takdirde bu belgelerin zayi olduğuna dair karar verileceği hususu İLAN olunur. 12/01/2024