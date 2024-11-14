T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/751

KARAR NO: 2024/340

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 25/04/2024 tarihli ilamı ile 191/1mad. gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Sadettin ve Gülay oğlu, 15/08/1983 d.lu. OKTAY BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir keztirajı ellibinin üzerindegazetede ve internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.11.2024