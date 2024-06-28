T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

Sayı: E.59553166-2021/33-Ceza Dava Dosyası

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İLAN METNİ

Basit Yaralama suçundan sanık NURETTİN NEZARİ hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ve müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.01.2024 tarihli karar ile Hudaynazar ve Tothal oğlu, 1992 Faryad doğumlu, sanık NURETTİN NEZARİ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince 2.240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, söz konusu kararın sanık NURETTİN NEZARİ ve Allahakul ve Melike oğlu, 1997 Mazaraşerif doğumlu müşteki KEMALETTİN RECEBİ'nin bildirmiş oldukları adreslere çıkarıldığı ancak mazbataların mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda adreslerinin tespit edilip tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgililerin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede sanık ve müştekiye ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.05.2024