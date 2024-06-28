T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

Sayı: E.59553166-2022/675-Ceza Dava Dosyası

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İLAN METNİ

Basit Yaralama suçundan sanıklar Fatih İmre ve arkadaşları hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın müştekilere ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.01.2024 tarihli karar ile; Sanıklar FATİH İMRE, SAMET AKBULUT ve SERKAN ÖNAL hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince 1.500,00'er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına,CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince her üç sanık hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,

Söz konusu kararın, Mohammad ve Farah oğlu, 2004 Avustralya doğumlu müşteki AHMAD AMEDİ, Mohammad ve Farah oğlu, 2006 Avustralya doğumlu müşteki AKRAM AMEDİ ve Akram ve Ebtısam oğlu, 01/07/1974 Irak doğumlu müşteki MOHAMMAD AMEDI'nın bildirmiş oldukları adreslere çıkarıldığı ancak mazbataların mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda adreslerinin tespit edilip tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgililerin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede müştekilere ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03.06.2024