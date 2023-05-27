T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2021/491 Esas

KARAR NO: 2022/117

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 01.10.2020 tarih ve 2020/9172 Esas sayılı iddianamesi ile sanık AFGAN AZIZOV hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1.e.1, 143, 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açıldığı,

Mahkememizin 02.03.2022 tarih, 2021/491 Esas ve 2022/117 Karar sayılı ilamı ile sanık AFGAN AZIZOV hakkında Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yapılan yargılama sonunda TCK'nın ilgili sevk maddeleri gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Mahkememiz kararı sanığın yokluğunda verildiğinden Yaver ve Naıle oğlu, 23.03.1987 doğumlu sanık AFGAN AZIZOV tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır.

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR. 24.05.2023