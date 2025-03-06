Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/121 Esas

KARAR NO: 2025/76

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2025 tarihli ilamı ile 154/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS ve 6.000,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Wafa oğlu, 1991 doğumlu, İBRAHİM OSMANOĞLU, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.02.2025