Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/317

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; mahkememizin 28/01/2025 tarihli duruşmasında 1. Gaiplik ilanının yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Verilen ara karar gereğince hakkında gaiplik kararı istenilen İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, HÜSEYİNAĞA mah/köy, 18 Cilt, 2945 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, HRİSTO ve FOTİKA kızı, 01/07/1913 dogumlu, 26881973004 TC Nolu ELENİ HRİSTİDİ'yi gören, bilen, duyan varsa, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek mahkememizinin 2024/317 Esas sayılı dosyasına bildirmesi T.M.K. 33. Maddesi gereğince ilan olunur.

GAİP: ELENİ HRİSTİDİ TCKN: 26881973004, İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, HÜSEYİNAĞA

mah/köy, 18 Cilt, 2945 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, HRİSTO ve FOTİKA oğlu/kızı, 01/07/1913 doğumlu,