T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04 Haziran 2023

Sayı: E.92973618-2020/458-Ceza Dava Dosyası 01.06.2023

Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma suçundan sanık Veli Çimencioğlu hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda 25/03/2021 tarihlikarar ileneticeden 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI VE 1.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Yargılama nedeniyle toplam 545,20 TL yargılama giderinin sanıktan alınmasına karar verilmiş olup verilen bu karara sanık Veli Çimencioğluvekili tarafından temyiz edilerekkararın bozulması talep edilmiştir.

Mahkememizin gerekçeli kararı ve sanık Veli Çimencioğlu vekilinin 25/05/2021 tarihliTemyiz dilekçesi müşteki Sefer ve Qumru oğlu, 03/01/1981 AZERBEYCAN doğumlu ZİYAD TUMASOV 'a defalarca telefonla ulaşılmış, (Watsaptan arama ve yazma ile) bildirdiği adreslere tebligat çıkartılmış olması ve beyanında bildirdiği Azerbaycan adresine tercüme edilen evrakların tebliği için gönderilmiş olmasına rağmen ulaşılamamış ve tebligat işlemleri yapılamamıştır.

7201 sayılı tebligat kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesi özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ve Temyiz başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde de mahkememize veya müştekinin bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle Yargıtay Temyizyoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR. 01/06/2023