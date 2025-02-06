T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17201 parselde kayıtlı, BAHÇELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 795,00 m² alanlı, kat mülkiyetli anagayrimenkulde, 2. Kat, 988/25350 arsa paylı, 13 Numaralı MESKEN ; Anagayrimenkul betonarme karkas sistemle, orta kaliteli malzeme ve işçilikle ayrık nizamlı köşe konumlu inşa edilmiş olan binadır. Bina, Ruhsat alım tarihi itibariyle 1986 yılı yapımı olup yaklaşık olarak 38 yaşındadır. Bina dış cephesi, dış cephe boya lıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina dış kapısı, camlı-demir profillidir. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları, paledyen döşemeli, merdiven basamakları mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir.Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. 13 nolu b. b. mesken, Avcılar Tapu Müdürlüğünde bulunan kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre binanın 2. Normal katında, Net:77 m² (Brüt:84 m²) alanda, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Odalardan biri, iç aydınlığa bakmaktadır. Konu taşınmaz, kapalı olduğu için iç mekânları görülememiş, konu taşınmaz mimari projesi ve yerinde yapılan tespite göre değerlendirilmiştir. Binanın Akbuğday Sokağına bakan giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, kuzeybatıya, binanın sağ yan cephesinden, güneybatıya cephelidir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir.Taşınmazın, kapı nosu;13tür. Mesken dış kapısı, çelik, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz mevcutta dava ilgililerinden birisi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.

İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2024 tarihli yazısında; İlgiyazınızaistinaden;Avcılar İlçesi,33 pafta,17201 parselsayılıyer,13/9/2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4.00 m., arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., Ayrık nizam, 4 kat , emsal 1.40 yapılaşma şartlarında kalmakta olup, 'Konut' alanında kalmaktadır. " denilmektedir

Adresi : Ambarlı Mah. Akbuğday Sokak No : 18 Daire 13 Avcılar İstanbul

Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Üzerinde H:17202 PARSEL ALEYHİNE HARİTASINDA OLDUĞU ÜZERE 11.75M2 LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI , Hisse Üzerinde KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU nin 16/10/2024 tarih 2024/6 ORT. 16/10/2024 - 29086 GİD. SATIŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresiyazısı ile satışına gidilmiştir. şerhi , Beyan Taşınmaz Üzerinde AT 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 14/01/2025 - 1439 şerhi mevcut olup Taşınmaz kaydındaki irtifak hakkı şerhi ve 6306 SY kanun gereği riskli yapıdır şerhi ile tescil edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 11:19

03/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.