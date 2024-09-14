T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

ESAS: 2022/426

KARAR: 2024/338

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasında Hakaret, Basit Tehdit, Basit Yaralama, Konut Dokunulmazlığını Bozma suçlarından sanıkAbdurrahman ve Selin oğlu 1993 d.lu, Kadir Şar hakkındaki düşme ve mahkumiyet kararına ilişkingerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerliadresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetininilgilininbilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Hakaret, Basit Tehdit, Basit Yaralama, Konut Dokunulmazlığını Bozma suçlarından sanıkAbdurrahman ve Selin oğlu 1993 d.lu, Kadir Şar , Mahkememizin 28/05/2024 tarih 2022/426 esas, 2024/338 kararsayılıkararı ile;

Sanığın mağdur Selami'ye karşı Hakaret suçundan, mağdur Selami ve Osman Selim'e karşı Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ve aynı mağdurlara karşı Basit Tehdit suçundanve Osman Selim'e karşı Basit Yaralama suçundankamu davasının AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE

Sanığın katılanHakan'a karşı Basit Tehdit , Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Kasten Yaralama suçlarından verilen sonuç olarak ayrı ayrı 3 Ay , 6 ay ve 4 ay hapis cezasıile cezalandırılmasına,

Ayrıcatüm hapis cezaları için TCK.nın 53/1 maddesindeki kısıtlılıkhükümlerinin uygulanmasına hükmedilmiştir.

Hüküm özetinin gazete ile İnternet sitesindeyayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesinleşeceğine,hükmün 15 gün içerisinde, mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibine tanzim ettirilecek tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile mahkumiyet hükümleri yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/09/2024