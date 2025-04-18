T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/472 Esas KARAR NO: 2024/834

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2024 tarihli ilamı ile verilen görevsizlik kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Kemal ve İnayet kızı, 15/02/1955 doğumlu, Adana, Yüreğir, Köprülü mah/köy nüfusuna kayıtlı SENEM GÜVERCİN'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.03.2025