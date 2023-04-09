T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN
DOSYA NO : 2022/700 Esas
KARAR NO : 2023/161
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ile TCK 86/2-1. cümle maddesi gereğince hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. kararı verilen Ali ve Meymanat kızı, 1994 d.lu SHAHRZAD GHORBANIFARD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.03.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01810495