T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayınlanma: 09 Nisan 2023

DOSYA NO : 2022/700 Esas

KARAR NO : 2023/161

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2023 tarihli ilamı ile TCK 86/2-1. cümle maddesi gereğince hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. kararı verilen Ali ve Meymanat kızı, 1994 d.lu SHAHRZAD GHORBANIFARD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.03.2023