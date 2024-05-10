Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1165 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen SERVET AFŞİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/10/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 28867922150

ADI SOYADI: SERVET AFŞİN

BABA ADI: KEMAL

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 02/04/1960

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

#ilangovtr Basın No: ILN02029019