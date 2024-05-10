T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1165 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen SERVET AFŞİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/10/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 28867922150
ADI SOYADI: SERVET AFŞİN
BABA ADI: KEMAL
ANA ADI: FATMA
DOĞUM TARİHİ: 02/04/1960
DOĞUM YERİ: İSTANBUL
#ilangovtr Basın No: ILN02029019