T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1165 Esas 06/12/2024 Konu: 2. İlan Hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERVET AFŞİN hakkında sağ olup olmadığı, nerede olduğu, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06/12/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 28867922150

ADI SOYADI : SERVET AFŞİN

BABA ADI : KEMAL

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 02/04/1960

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ :