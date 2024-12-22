T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1165 Esas 06/12/2024 Konu: 2. İlan Hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERVET AFŞİN hakkında sağ olup olmadığı, nerede olduğu, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06/12/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 28867922150
ADI SOYADI : SERVET AFŞİN
BABA ADI : KEMAL
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 02/04/1960
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın No: ILN02144079