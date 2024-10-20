T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/283 Esas

DAVALILAR: 1- HATİCE CARLI Kültür Mh. Yeni Kültür Toki 2023 6. Ada B3-B4 No:27 Merkez BingölBingöl Merkez/ BİNGÖL

2- İBRAHİM HAYRULLAH CARLI

3- GÜLİSTAN CARLI

4- MELEK CARLI

5- NUJEN DESTİNA DENİZ

Davacılar AYNUR NİZAM, ÇETİN CARLI, DİLAN AKKAN, GÜLÜSTAN AKKAN, RABİA CARLI, SEVDA DALDAN tarafından İstanbul İli Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi Tahtakale Mevkii 2986 Parsel Numaralı veİstanbul İli Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi Tahtakale Mevkii 3035 Parsel Numaralı taşınmazlara ilişkin ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edildiği anlaşıldığından davalılar GÜLİSTAN CARLI ve MELEK CARLI'ya mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Duruşma Günü: 19/02/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.