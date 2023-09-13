T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

Örnek No:55*

2023/305 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/305 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, Karaahmetli Mevkii, 1297 Ada, 6 Parsel, B2 blok, 28 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, Karaahmetli mevkii, 1297 ada, 6 parsel, 28.996,43 m2 yüzölçümlü,6 Blok apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli, B2 blok, 6. kat, 28 no.lu bağımsız bölüm, 111/28996 arsa paylı, mesken bağımsız bölüm nitelikli, tam hisselidir. Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Misstanbul Sitesi, B2 Blok, 3F dış kapı no.lu, 28 iç kapı no.lu mesken adresinde yer almaktadır. Söz konusu ana taşınmaz6 adet bloktan oluşmaktadır.Sitede açık otopark ve ara yollar mevcuttur. Sitenin adı Misstanbul olarak tanımlanmıştır.Dosya konusu B2 Blok binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup bodrum kat+zemin kat+11 normal kattan ibarettir.Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesinde bulunmakta, girişte ve devamında 2 adetcamlıalüminyum profilkapı mevcuttur. Binada 2 adet asansörbulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan B2 Blok, 6. katta konumlu, 28 iç kapı numaralı meskenin net alanı 132 m2 'dir.meskende; salon, 3 oda, mutfak, kiler,2 banyo, soyunma odası, wc, koridor, antre, 2 balkon hacimleri vardır.Onanlı projede depo alanı mevcut değildir.Söz konusu meskenin salon ve odalarınzeminlerilaminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Antre ve koridorun zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Mutfak zemini seramik kaplı,' L' şeklinde mutfak tezgahı ve eviyesimevcuttur. Mutfakta mutfak tezgahı altı ve üstü mutfak dolapları vardır.Banyo-wc? nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup lavabo ve lavabo dolabı, kabinli küvet ve klozet mevcutur. Pencereler pvc imalat, iç kapılar mobilya kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi mevcut olup doğalgaz-kombi sistemlidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 16 yıldır. Taşınmazın üzerinde bulunduğu parselin yakınında Başakşehir Final Okulları, Ensar Cami ve Başakşehir Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Abdülhamit Han Caddesi ve Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi yer almaktadır. Sitenin çevresinde yoğunlukla konut siteleri mevcuttur.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 13.03.2023 tarih ve E-67507953-115.02.01-137851 sayılı yazısına göre; "Başakşehir İlçesi, Başak(İkitelli) Mahallesi, 1297 ada 6 parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel 04/07/2003 t.t.'li ?İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı? kapsamında Konut Alanı?nda kalmakta olup; E:1.40 ve H:Serbest?tir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; ?İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle?? hükmü eklendiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu vb. belgeler) düzenlenememektedir. " Denilmektedir.

Adresi: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Misstanbul Sitesi, B2 Blok, 3F Dış Kapı No.Lu, 28 İç Kapı No. Başakşehir/ İSTANBUL

Kıymeti: 6.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: 1300 ada 2 parsel D5blok1 nolu yönetim binası bu b. bölümün ortak kullanım alanıdır.Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2023 - 14:25

07/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.