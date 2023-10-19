T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 19 Ekim 2023

Örnek No:55*

2023/5724 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5724 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 14695 Parsel, 1. Kat 4 no

Adresi: Ambarlı Mahallesi, Ürkmez Sokak, No:7 1. Kat :4 Avcılar/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 121 m2

İmar Durumu: Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İmar Durum Yazısına Göre; İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Ambarlı Mahallesi, 14695 Parsel sayılı-, Söz Konusu Parsel, 28.08.2008 Tasdik Tarihli, I j1000 Ölçekli Avcılar Güney Uygulama İmar Planında, Ön Bahçe 4,00 m, Arka Bahçe 4,00 m, Yan Bahçe 3,00 m, Ayrık Nizam, 4 Kat Konut Alanında Kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti: 1.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 14:58

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 14:58

16/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.