T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Örnek No:54*

2023/30450 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30450 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu araç EROL YEDİEMİN OTOPARKI- ZİYA GÖKALP MAH. ARİF NİHAT ASYA SOKAK NO:8 Başakşehir/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunmakta olup bu adreste görülebileceği ilan olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 525.000,00 1 Taşıt 34CEB80 Plakalı , 2006 Model , NISSAN Marka , KAMYONET / NAVARA D/C 4X4 LE A/T. Tipli , YD25679182A Motor No'lu , VSKCVND40U0087482 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/12/2023 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati: 20/12/2023 - 14:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2024 - 14:56

10/11/2023 (İİK m.114/4)