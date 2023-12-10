T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10 Aralık 2023

Örnek No:55*

2023/17951 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17951 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 8273 Parsel, 3. Normal kat, 28Bağımsız Bölüm nolu, çatı arası piyesli daire niteliğindeki taşınmaz

Adresi: Kanarya Mahallesi,1.Çalıkuşu SokakNo:35/1Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 100 m2

Arsa Payı: 16/361

İmar Durumu: Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi 8273 parsel sayılı 15.12.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının yönetmelik şartlarına göre haiz A-4 Ayrık Nizam 4 kat Konut alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti: 2.120.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/02/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 08/02/2024 - 14:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/02/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 07/03/2024 - 14:50

08/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.