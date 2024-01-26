T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/289170 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/289170 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 27 Parsel, I Blok, 17+18. Kat, 176 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Rezidans nitelikli taşınmaz.

176 bağımsız bölüm numaralı dubleks rezidans daire, ana binanın 17 ve 18.katlarında yer almakta olup,17.katta yaşam mahalli+ mutfak nişi ve balkon, dahili merdiven ile çıkılan 18.katta ise bir oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 53m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, çelik giriş kapılı, kalorifer ısıtmalıdır.

Adresi: Atakent Mahallesi, 221.Sokak,Ege Yakası Sitesi I Blok (Mahallen: Karşıyaka Rezidans) Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 53 m2

Arsa Payı: 4873/4188556

Kıymeti: 3.800.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/04/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 03/05/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 27 Parsel, I Blok, 17+18. Kat, 177 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Rezidans nitelikli taşınmaz.

177 bağımsız bölüm numaralı dubleks rezidans daire, ana binanın 17 ve 18.katlarında yer almakta olup,17.katta yaşam mahalli+ mutfak nişi ve balkon, dahili merdiven ile çıkılan 18.katta ise bir oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 53m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, çelik giriş kapılı, kalorifer ısıtmalıdır.

Adresi: Atakent Mahallesi, 221.Sokak,Ege Yakası Sitesi I Blok (Mahallen: Karşıyaka Rezidans) Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 53 m2

Arsa Payı: 4873/4188556

Kıymeti: 3.800.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/04/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 03/05/2024 - 14:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 27 Parsel, I Blok, 17+18. Kat, 178 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Rezidans nitelikli taşınmaz.

178 bağımsız bölüm numaralı dubleks rezidans daire, ana binanın 17 ve 18.katlarında yer almakta olup,17.katta yaşam mahalli+ mutfak nişi ve balkon, dahili merdiven ile çıkılan 18.katta ise bir oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 53m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, çelik giriş kapılı, kalorifer ısıtmalıdır.

Adresi: Atakent Mahallesi, 221.Sokak,Ege Yakası Sitesi I Blok (Mahallen: Karşıyaka Rezidans) Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 53 m2

Arsa Payı: 4873/4188556

Kıymeti: 3.800.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/03/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/04/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 03/05/2024 - 14:40

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 432194 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmeceİlçesi,HalkalıAtakentMahallesi,801Ada,27parselsayılı taşınmaz, 07.11.2010- 14.08.2012- 13.02.2013- 26.07.2013- 24.07.2018- 21.06.2022 tasdik tarihli1/1000ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon UygulamaİmarPlanı'nda,2.maddesi hükümlerine haiz,E:1.25 yapılaşma şartında Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 2.1. maddesinde "bu alanlarda planda tanımlanmış yapılaşma şartlarını geçmemek koşulu ile mimari avan proje doğrultusunda Y EN ÇOK= Z+14 Kat olmak üzere ayrık, ikiz-ayrık ve blok uygulamaları yapılabilir." denilmektedir. 23/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.