T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2024/4423 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4423 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 750.000,00 1 Taşıt 34PL6662 Plakalı, 2016 Model, FIAT Marka, 199 Tipli, 330A10006168433 Motor No'lu, ZFA19900005347938 Şasi No'lu, Rengi Siyah,





Bilirkişi raporuna göre aşağıdaki gibidir; Araç motoru eldeki imkanlar dahilinde çalıştırıp motor şanzıman vites geçişleri ve diğer fonksiyonel testler yapılamamıştır. Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan yüzeysel fiziki araç incelemesinde; Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, şasi kaporta karoser kısımlarında hali hazır mevcut halinde hasarlı ve kazalı kısımların olmadığı aracın panoramik cam tavan olduğu yalnız arka sağ stop lambası üzerinde kısmi kırık olduğu, araç lastiklerinin Y 70 aşınmış olduğu genel olarak da kaporta şasi ve karoser kısımlarında model yılı itibari ile ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları olduğu görül!Araç içi incelendiğinde araç içi büti ünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç gösterge ekranında aracın 117586 kilometrede olduğu araç içinin bakımsız olduğu araç döşemelerinde muhtelif yıpranmalar olduğugörülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları elektrik elektronik kısımları ile diğer bileşenlerin bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı yalnız model yılı itibari ile muhtelif yıpranmalar korozyonlar olduğu görülmüştür Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şase numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten aracın bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabil olduğu. Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2024 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2024 - 14:54

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2024 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2024 - 14:54

24/07/2024 (İİK m.114/4)