Yayınlanma: 04.08.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/5159 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5159 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 164 Ada, 7 Parsel, A1/10/-/36

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR ;

Tapunun İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mahallesi, Resneliçiftliği mevkii,164 ada, 7 parselde, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Başakşehir ilçesi, Güvercintepe Mahallesi, Kadife Sokak, Kayacity Residance Sitesi, A1 Blok, 7-9A dış kapı no.lu, 36 iç kapı no.lu mesken olarak yer almaktadır.

Mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; dosya konusu taşınmaza ait 20.07.2012tarihli Yapı Ruhsatı, 24.12.2014 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur. 164 ada, 7 no.lu parsel üzerine tapu kayıtlarına göre 8 adet blok ve sosyal tesisler inşa edilmiştir. Mevcut blokların oluşturduğu site Kayacity Residence olarak tanımlanmıştır. Sitede peyzaj düzenlemesi, otopark ve sosyal tesisler mevcuttur. Dosya konusu A1 Blok olarak adlandırılan binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup A1blok, 2 bodrum kat +zemin kat + 12 normal kattan ibarettir. Toplamda 42 adet b.b. tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup bina önünde rüzgarlık bulunmakta, bina dış kapısı2 adet olup her iki kapı camlı alüminyum profil kapıdır. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesindedir. Bina giriş sahanlığı seramik kaplı, kat sahanlıklarının yer döşemesi mermer kaplı, ara merdivenleri ise beton şaplıdır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan meskenin mimari projeye göre net 132,67 m2 alanda salon, 4 oda, mutfak, 2 banyo, wc, kiler, balkon, giriş ve hol hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Giriş, hol ve mutfağın yer döşemeleri seramik kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Banyo-wc?nin yer ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, klozet ve lavabo-banyo dolabı ile sıhhi tesisat armatürleri ve tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur. Wc? nin yer ve duvarları seramik kaplamalı olup klozet ve lavabo vardır. Pencere doğramaları pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar panel kapı ve dış kapı beyaz renkli çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezi sistemdir. Elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 10 yıldır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında İstiklal Caddesi ve Fatih Caddesi yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde Hükmet Uluğbey Ortaokulu bulunmaktadır. Bölgenin eğimli bir topografyası bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu site konut ağırlıklıdır. Taşınmaza alışveriş yerleri uzak konumdadır. Altyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneliçiftliği Mevkii,164 Ada, 7 Parsel,A1 Blok, 10. Kat, 36 No Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 132,67 m2

İmar Durumu :Söz konusu taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 28/08/2008 t.t.'li “Altınşehir 1. Etap Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanı’nda kalmaktadır. Parsel, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. 164 ada 7 parsel Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 14/01/2009 tarih ve 268 sayılı Başkanlık Olur'u ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alan sınırı içerisinde kalmaktadır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 24/10/2018 tarih ve 133746 sayılı yazısında meri plan kapsamında 3194 sayılı kanun çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesinde idarelerince sakınca olmadığı, ancak geri dönüşü mümkün olmayan zararlara sebebiyet verilmemesi ve doğabilecek kamu zararının önüne geçilebilmesi amacıyla bu taşınmazlara ilişkin yapılan işlemlerin idarelerine bildirilmesi hususu belirtilmektedir.

Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı”nda kalmaktadır." Denilmektedir.

Kıymeti : 7.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 12:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:28

26/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.