T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2024/9605 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9605 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.500.000,00 1 Taşıt 34ZM6994 Plakalı , 2011 Model , LAND ROVER Marka , RANGE ROVER SPORT Tipli , 0496252306 Motor No'lu , SALLSAAG4BA271057 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2024 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2024 - 14:25

09/09/2024 (İİK m.114/4)