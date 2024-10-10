T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/69787 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69787 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Halkalı Mahallesi , Saray Mevkii, 5528 Parsel, 1 noluBağımsız Bölümün borçlu adına kayıtlı bulunan 1/4 HİSSESİ SATILIKTIR. Satışa konu taşınmaz;527,60m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 16/100 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkanın 1/4 hissesi niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, Zeynebiye Caddesi- Melike Sokak ve Tansu Sokak olmak üzere üç kadastral yola cepheli konumda, onaylı projesine göre, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 2.bodrum katında sığınak ve depo mahalleri, 1.bodrum katında bir dükkan, zemin katında bir dükkan, 1.normal katında dört daire, 2.normal kat ve çatı katında dört çatı arası piyesli daire olmak üzere toplam 10 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan, ana binanın Melike Sokak yol kotunda bulunan 1.bodrum katında yoldan müstakil girişli olup, dükkan onaylı mimari projesine göre 253m2 net alana sahiptir. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte, 1 nolu dükkan içerisinden 2.bodrum kata iniş teşkil edildiği ve 1 nolu dükkan tarafından depo olarak kullanıldığı, ayrıca projesinde bekçi odası olarak gösterilen 18m2lik alanın da dükkan kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Dükkan doğrama aksamı alüminyum doğrama, duvarları sıvalı ve boyalı, zemini seramik döşemeli olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi: Halkalı Merkez Mahallesi Melike Sokak No: 7Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 253 m2Arsa Payı : 16/100 İmar Durumu: Var -Bitişik nizam 3 kat(B-3) Konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/11/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 29/11/2024 - 13:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/12/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 27/12/2024 - 13:50

23/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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