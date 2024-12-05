T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/35236 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, Hoşdere Mahalle, 207 Ada, 2 Parsel, B-1 Blok, 3. Kat, 14 NoluBağımsız Bölüm

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

İstanbul, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Şelale Caddesinde, tapunun 207 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 20.079,66m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Manolya Evleri B-1 Blokta 73/20080 arsa paylı 3.kat (14) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir. Bodrum kat+ zemin kat+ 14 normal katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansör tertibatları mevcut, kalorifer ısıtmalı ana binanın 3.normal katında yer alan 14 bağımsız bölüm numaralı daire, onaylı projesine göre, hol, salon, mutfak, antrenin devamında üç oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, 137,55m2 yaklaşık brüt, 120,00m2 net alana sahip, aynı proje dahilinde yer alan emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarında sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumdadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Cad. No:13/EManolya Evleri B-1 Blok No:14 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 20.079,66 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı: 73/20080

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 15.12.2023 tarih, 175891 sayılı imar durum belgesine göre Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, 207 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli ?07.02.2003 t.t.'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı? ve 1/1000 ölçekli ?22.09.2021 t.t.'li Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İlavesi? kapsamında "A" Lejantlı Ticaret+Konut Alanında, Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0.50, Konut için E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Kıymeti: 6.271.135,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 10:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/03/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2025 - 10:35

02/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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