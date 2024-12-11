T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/34619 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34619 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, 443 Ada, 55 Parsel,a1-3/9-/42 KÜÇÜKCEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Anagayrimenkul: tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 443 Ada, 55 parselde kayıtlı, ON ÜÇ BLOK BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli, 52.528,16 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı Anataşınmaz ile üzerinde 1. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan 13 adet betonarme blok binadan ibarettir. Anagayrimenkulde, 868 adet b. b. mesken, 2 adet ticari alan ile 600 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğünde, parsel üzerindeki A1-3 Blok binaya ait işlem dosyasında bulunan, 11.03.2020 tarihli kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Mimari projesine göre, A1-3 Blok, 3 bodrum, zemin, 13 normal katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, 2 adet b. b. mesken ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katında, 2 adet b. b. mesken ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katlarının her birinde, 4er adet bağımsız bölüm mesken mevcut olup Blokta, 60 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Binanın girişi, güney cephesinden, Site için sokak kotundan 2 basamakla ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, dış cephe kaplaması ile kaplıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkları ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Binaya ait, kapalı ve açık otopark alanı mevcuttur.Konu taşınmaz, A1-3 Blokta, 9. Kat, 137/764907 arsa paylı, 42 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, Net:108 m² (Brüt:125 m²) alanda, Salon, 3 oda+giyinme odası, giriş holü, mutfak, çamaşır odası, koridor, 2 banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. A1-3 Bloğun güneye bakan giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, kuzeye, binanın sol yan cephesinden, batıya olmak üzere çift cephelidir. Taşınmazın dış kapı no'su;42'dir. Yaşam hacimlerinde zeminler, laminat parke kaplamalıdır. Islak hacimler, balkon, giriş holü, koridor zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde, duvarlar ve tavanlar, plastik boyalıdır. Mutfakta, mermerit malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdfli mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet, duşakabin, wc'sinde helâ taşı ile lavabo bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz merkezi sistemlidir. Taşınmazın, tüm sıhhi ve mekanik tesisatı mevcuttur. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, camlı masif ahşap tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, konut olarak kullanılmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Kınalıada Caddesi, Toki Kayabaşı 22. BölgeKonutları Sitesi, A1-3 Blok, No:3K, D:42 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 108 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.11.2023 tarihli yazısında; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 443 Ada, 55 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli 22.04.2016 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile 16.11.2020 Tasdik tarihli 'Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği' kapsamında Konut Alanı'nda, E:1.35 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 11:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/03/2025 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 11:46

06/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.