T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/31788 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31788 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 453 Ada, 15 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm

Dosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre; "Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, '?6 Blok Kargir Apartman ve Arsası? nitelikli bina 18 yıllık ve bodrum kat +zemin kat + 14 normal kat olmak üzere toplam 16 katlıdır. Bina girişi Batı cepheden ve zemin kattan projelendirilmiştir. Giriş holü zemini, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri saten plastik kaplamalı, bina giriş kapısı çelik malzemeden imal edilmiş, korkuluklar demir malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dış cephe boyası ile kaplanmıştır. Mimari projesine göre ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede ana taşınmazın, 1.bodrum katta sığınak, zemin katta 2 adet daire ve Bina Girişi, diğer her katta 2?şer adet dairedir. Binada toplam 30 adet daire ve yerinde yapılan incelemede de 30 adet bağımsız bölüm bulunmuştur. Yapıda 2 adet asansör bulunmakta olup ısınma sistemi doğalgaz yakıtlı merkezi sistemli kalorifer tesisatıdır. Bölgede site içerisinde çeşitli katlarda konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken A6 Blok, 6.kat, 13 nolu Meskendir. Mimari Projeye göre mesken: 4 oda, 1 giyinme odası, 1 salon, mutfak, hol, antre, 2 banyo, 2 balkon ve wc'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları lamininant parke, ara ıslak (hol, antre, mutfak, banyo, wc) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut doğalgaz merkezi ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları renkli fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeye göre meskenin ~150,00 m2 net alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, pencereleri PVC mamuldendir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, bahçe peyzajlı, yüzme havuzlu iyi bir konumda olduğu görülmüştür." denilmiştir.

Adresi: Atakent Mahallesi, Güneş Park Evleri, 213. Sokak, A6 Blok, No: 2I, D: 13 Küçükçekmece/İstanbul Küçükçekmece / İSTANBUL

Arsa Payı: 194/42487

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün göndermiş olduğu 22.08.2023 tarihli E-3989869 sayılı yazısında; Söz konusu parsel;07.11.2010-14.08.2012–13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018–21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.maddesi hükümlerine haiz,E:1.55;Yençok=Z+14 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 8.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Beyan: 453 Ada 15 Parseldeki D-3 Blok 1 Nolu Açık Havuz Bu Parsel Malikleri İle Birlikte 445 da 8 Parsel Ve 449 Ada 13 Parseldeki Tüm Bağımsız Bölüm Malikleri İle Birlikte Ortak Kullanım Alanıdır.

Şerh: 12146 No'lu Trafo Merkezi Ve Geçiş Yeri 99 Yıllığı 1 YTL Bedelle Tedaş Lehine Kira Şerhi

20/06/2007 TARİH 11479 YEV.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/02/2025 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati: 04/03/2025 - 14:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2025 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2025 - 14:35

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.