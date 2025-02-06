T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/12835 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12835 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
880.000,00
1
Taşıt
34CAU057 Plakalı , 2018 Model , NISSAN Marka , J11 Tipli , R9ME414C464228 Motor No'lu , SJNFDAJ11U2401526 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 130HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Siyah , Otomobil ticari adıyla MC QASHQAI 1.6 DCI XTR. TEKNA araç yolcu nakli aracı olup, 96 kW güçte ve 1485 kg net ağırlıkta, kasa tipi SUV olup, 5 koltukludur. aracın anahtarı vardır, aküsü olmadığından kilometre bilgisi okunamamış,plakası üstündedir, Şasi numarası gövde üzerinden okunabilmiş, motor aksamı detaysız incelemede tam gözükmekte, araç içi temiz ve az yıpranmış durumda, kaportasında muhtelif sayıda çizik var, Ön tampon spoilerda çizikler var, Lastiklerin %30 ömrü tamamlanmış Değerlendirme herhangi bir teknik cihaz kullanılmadan ve asansör sisteminde kaldırılarak muayene edilmeden çıplak gözle yapılmıştır. Araç tramer sorgusunda 1 adet kazaya karıştığı sonucu elde edilmiştir. ( KDV %1)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:54
26/01/2025 (İİK m.114/4)