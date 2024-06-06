T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

Sayı: E.55926270-2023/353-İnfaz Hâkimliği Dosyası

Hakimliğimizin 16/10/2023 gün, 2023/353 Esas, 2023/751 Karar sayılı kararı ile " Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade " kararına hükümlü FİRAZ SOVVAK hakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2023 tarihli karar ile Sabr ve Rajina oğlu 01/01/1993 Suriye doğumlu Firaz Sovvak (T.C. 99629935596) hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-6(a) maddesi gereğinceAçık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verildiği, söz konusu karar hükümlü Firaz Sovvak'ınadresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024