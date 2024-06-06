T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

Sayı: E.55926270-2023/1788-İnfaz Hâkimliği Dosyası

Hakimliğimizin 04/12/2023 gün, 2023/1788 Esas, 2023/1955 Karar sayılı kararı ile " Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade " kararına hükümlü MOHAMMADREZA MOGHARİ hakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2023 tarihli karar ile Ahmad ve Marhemat oğlu 01/01/1964 İran doğumlu Mohammadreza Moghari (T.C. 99318419598) hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-6(a) maddesi gereğinceAçık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verildiği, söz konusu karar hükümlü Mohammadreza Moghari'nin adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024