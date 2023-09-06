T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 06 Eylül 2023

SAYI: 2022/287-2023/111 E.K.

Davacı İbrahim SANDALLI ile davalı Gamze SANDALLI arasında mahkememizde görülmekte olan çocuğun adına hakimin müdahalesi davası nedeniyle;

"1- Davanın KABULÜ İLE; Manisa ili, Kula ilçesi, Bey Mahallesi/Köyü, Cilt No:2, Hane No:143, BSN:140'da nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Gamze'den olma, Salihli 10/08/2022 doğumlu, TUNCAY EFE SANDALLI'nın nüfus kaydındaki "TUNCAY EFE" olarak kayıtlı adının "TUNCAY EMİRHAN" olarak TASHİHİNE ve bu adın nüfusa KAYIT VE TESCİLİNE,"

Dair verilen karar ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.