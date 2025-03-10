T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/489 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili Kulp ilçesi TepecikMahalle

ADA NO: 300

PARSEL NO: 30

VASFI: YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.142,09 m2

MALİKLERİ : YUSUF TOPRAK, HALİS TOPRAK, FEYYAT TOPRAK, REŞAT TOPRAK, HANIM TOPRAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2024