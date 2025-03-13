T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/488 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili Kulp ilçesi Merkez Yeni Mahalle
ADA NO: 187
PARSEL NO: 50
VASFI: YOL
YÜZÖLÇÜMÜ: 3.900,09 m2
MALİKLERİ: ABDULSELAM GÜLER, ABDULSAMET GÜLER, CANAN GÜLER, DUÇEM GÜLER, İNCİ GÜLER ALTINDAĞ, PELŞİN GÜLER, REZAN GÜLER BAŞARAN, YASEMİN GÜLER,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2024