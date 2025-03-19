T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2023/738 Esas Karar No: 2023/1599

Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davası nedeniyle yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi Argün Mahallesinde tapu kayıtlı 260 ada 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin karar verilmiş ve davalı Abdulbaki ve Makbule oğlu 01/01/1971 doğumlu, 278......538 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet TEKDEMİR'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 29/01/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.