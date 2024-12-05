T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Dosya No: 2022/346 Esas

KararNo: 2023/693

Mahkememizin 202/346 esas sayılı dosyasında Muhlis ve Meryem oğlu, 03/01/1999 İDLİB doğumlu, Suriye uyruklu Sanık MUHAMMED SALİH HAC MUSA'ın Kasten Yaralama suçundan yargılamasının yapıldığı, netice olarak TCK 86/1, 86/3-e , 87/3 62/1 ve CMK 251/3 maddeleri uyarınca neticeten 1 Yıl5 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince yukarıda kurulan hükmün sanık yönünden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi nedeni ile 5271 Sayılı CMK' nun 231/8. maddesi gereğince sanığın BEŞ YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği, sanığın bildirmiş olduğu adresinde bulunmadığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı ve adresinin tespit edilemediği bu sebeple gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğinekarar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu, olağan kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.02/12/2024